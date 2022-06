Femminicidio a Novoli, in Salento. Uccide la moglie 38enne e scappa: l'uomo è ricercato (Di domenica 19 giugno 2022) Ancora un Femminicidio. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito nella loro abitazione di Novoli, in provincia di Lecce. L’uomo è poi scappato ed è attualmente ricercato. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte poco prima delle 2. A quanto si apprende, in casa non c'erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna. Indagano i carabinieri. Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 giugno 2022) Ancora un. Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito nella loro abitazione di, in provincia di Lecce. L’è poito ed è attualmente. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte poco prima delle 2. A quanto si apprende, in casa non c'erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna. Indagano i carabinieri.

