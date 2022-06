F1 GP Canada, previsioni meteo gara oggi: la pioggia darà tregua ai piloti? (Di domenica 19 giugno 2022) Le previsioni del tempo di oggi per la gara del GP del Canada di F1 sembrano dar tregua dopo un sabato di qualifiche davvero bagnato. Il meteo parrebbe essere assolutamente clemente nei confronti dei piloti, che potrebbero trovarsi a disputare la gara di Montreal in condizioni da asciutto. La pioggia potrebbe abbandonare il circuito nordamericano e non sono segnalate precipitazioni, anche se il forte vento laterale continua a essere una variabile. La gara, lo ricordiamo, è fissata alle ore 14 locali, vale a dire le 20 in Italia, a quell’orario i servizi metereologici non segnalano perturbazioni in arrivo, ma lo scenario nel paese delle foglie d’acero è sempre in divenire. COME VEDERE LA gara IN ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Ledel tempo diper ladel GP deldi F1 sembrano dardopo un sabato di qualifiche davvero bagnato. Ilparrebbe essere assolutamente clemente nei confronti dei, che potrebbero trovarsi a disputare ladi Montreal in condizioni da asciutto. La pia potrebbe abbandonare il circuito nordamericano e non sono segnalate precipitazioni, anche se il forte vento laterale continua a essere una variabile. La, lo ricordiamo, è fissata alle ore 14 locali, vale a dire le 20 in Italia, a quell’orario i servizi metereologici non segnalano perturbazioni in arrivo, ma lo scenario nel paese delle foglie d’acero è sempre in divenire. COME VEDERE LAIN ...

Pubblicità

sportface2016 : #CanadianGP, le previsioni meteo per la gara di oggi: la pioggia darà tregua ai piloti? #Formula1 - sportface2016 : #F1 #CanadaGP, qualifiche con la pioggia? Le previsioni meteo a #Montreal - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: le previsioni meteo in vista del #CanadianGP, possibilità di pioggia in Qualifica - FormulaPassion : #F1: le previsioni meteo in vista del #CanadianGP, possibilità di pioggia in Qualifica - F1inGenerale_ : Che tempo farà a Montréal? Leggete qui le previsioni del meteo del week end del Gran Premio di F1 #F1 #meteo… -