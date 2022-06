Dove viaggiare in Europa in estate? (Di domenica 19 giugno 2022) Con l’allentamento delle restrizioni dovute dalla pandemia è finalmente tempo di tornare a viaggiare, soprattutto per quest’estate. Finalmente non più solo con la fantasia. Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina recitava una celebre frase di Sant’Agostino. Ed ecco che il desiderio di leggere questo immenso libro chiamato mondo può tornare ad essere realtà. Sì viaggiare, ma Dove? Noi per questa estate abbiamo deciso di non allontanarci troppo rimanendo in Europa e in questo articolo vi proponiamo alcune mete da visitare nel nostro continente. I vantaggi di viaggiare in Europa in estate Così come in Italia, sono moltissimi i paesi europei che hanno eliminato del tutto o quasi le restrizioni anti-covid. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Con l’allentamento delle restrizioni dovute dalla pandemia è finalmente tempo di tornare a, soprattutto per quest’. Finalmente non più solo con la fantasia. Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina recitava una celebre frase di Sant’Agostino. Ed ecco che il desiderio di leggere questo immenso libro chiamato mondo può tornare ad essere realtà. Sì, ma? Noi per questaabbiamo deciso di non allontanarci troppo rimanendo ine in questo articolo vi proponiamo alcune mete da visitare nel nostro continente. I vantaggi diininCosì come in Italia, sono moltissimi i paesi europei che hanno eliminato del tutto o quasi le restrizioni anti-covid. ...

