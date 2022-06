Caro carburanti | prezzi record per benzina e diesel | allo studio nuovi sconti e tagli per le accise

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 giugno 2022). Ritorna l’allarme rosso per l’impennata del costo del carburante, nuovamente, e senza sorpresa, ben al di sopra della soglia di attenzione dei due euro, nonostante lo sconto dello Stato di 30 centesimi al litro. Una nuova ondata di malessere economico e sociale sta investendo, dunque, il Paese proprio nelle ultime giornate. E mentre il governo è al lavoro per poter trovare una soluzione, molte aziende lavorano in perdita, mentre altre sono costrette a chiudere i battenti. Il governo al lavoro per contrastare l’aumento Come detto, il Governo sta studiando un nuovo intervento da poter applicare nell’immediato. Tra le opzioni: da un lato la proroga delo dellefino alla fine dell’estate, per cui servono cinque miliardi di euro, dall’altro si ragiona su come aumentare lo sconto, allargando la copertura per gli ...