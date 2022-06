Zaniolo apre alla cessione ma il futuro non è in Italia: ecco dove andrà (Di sabato 18 giugno 2022) Uno dei protagonisti del mercato estivo rischia di essere Zaniolo; il giocatore sembra pronto a lasciare la Roma. ecco dove può andare. E’ stata una stagione importante per il calcio Italiano; dopo dodici anni di astinenza, un club è tornato a vincere un trofeo internazionale. Stiamo parlando delle Roma capace di vincere, contro il Feyenoord, la prima edizione della Conference League. A Tirana è stato decisivo Zaniolo, autore nel primo tempo del gol del definitivo uno a zero; è stata una soddisfazione decisamente importante per l’esterno giallorosso tornato a vivere determinate sensazioni dopo il doppio infortunio che è stato costretto ad affrontare. LapresseGiocatore forte fisicamente, abile dal punto di vista tecnico e con la possibilità di essere impiegato in diversi ruoli, mezzala ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 giugno 2022) Uno dei protagonisti del mercato estivo rischia di essere; il giocatore sembra pronto a lasciare la Roma.può andare. E’ stata una stagione importante per il calciono; dopo dodici anni di astinenza, un club è tornato a vincere un trofeo internazionale. Stiamo parlando delle Roma capace di vincere, contro il Feyenoord, la prima edizione della Conference League. A Tirana è stato decisivo, autore nel primo tempo del gol del definitivo uno a zero; è stata una soddisfazione decisamente importante per l’esterno giallorosso tornato a vivere determinate sensazioni dopo il doppio infortunio che è stato costretto ad affrontare. LsseGiocatore forte fisicamente, abile dal punto di vista tecnico e con la possibilità di essere impiegato in diversi ruoli, mezzala ...

