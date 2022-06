Ucraina, maggioranza media ancora su risoluzione. Lunedì nodo armi (Di sabato 18 giugno 2022) Per ora il tema più 'spinoso' è stato lasciato da parte. Anche oggi Vincenzo Amendola, sottosegretario a palazzo Chigi con delega agli affari europei, ha presieduto una videoriunione di maggioranza con l'obiettivo di arrivare a una risoluzione condivisa da votare dopo le comunicazioni che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà il 21 giugno in Senato in vista del Consiglio Ue del 23 e 24. L'idea su cui tutti sono stati d'accordo è che il testo questa volta sarà breve: per la serie, meno cose ci sono scritte più è facile evitare attriti. Dunque, per il momento, non è stato toccato il nodo dell'invio di armi a Kiev, mentre ci si è limitati a trattare i temi su cui c'è un sostanziale allineamento, a partire dai punti stessi della convocazione del Consiglio, indicati nella premessa: "Sostegno ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Per ora il tema più 'spinoso' è stato lasciato da parte. Anche oggi Vincenzo Amendola, sottosegretario a palazzo Chigi con delega agli affari europei, ha presieduto una videoriunione dicon l'obiettivo di arrivare a unacondivisa da votare dopo le comunicazioni che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà il 21 giugno in Senato in vista del Consiglio Ue del 23 e 24. L'idea su cui tutti sono stati d'accordo è che il testo questa volta sarà breve: per la serie, meno cose ci sono scritte più è facile evitare attriti. Dunque, per il momento, non è stato toccato ildell'invio dia Kiev, mentre ci si è limitati a trattare i temi su cui c'è un sostanziale allineamento, a partire dai punti stessi della convocazione del Consiglio, indicati nella premessa: "Sostegno ...

Pubblicità

vitopetrocelli : Maggioranza in fuga? Piuttosto votiamo tutti una risoluzione che annulli la delega in bianco del “Decreto Ucraina”… - ildins : L’Ucraina sostenuta così fortemente dall’Ue in quanto paese europeo cristiano al contrario di Bosnia e Kosovo che… - Carlo824335821 : @CancAtomic Tipico caso di sanzione che funziona. Solo che la sanzione ce la sta imponendo la Russia. Meno male che… - littlestar04060 : RT @SeanFonnery: Draghi non è la maggioranza del popolo italiano a volere l’Ucraina nella UE , ma il tuo governo illegittimo che non ci rap… - nevrotica9 : RT @SeanFonnery: Draghi non è la maggioranza del popolo italiano a volere l’Ucraina nella UE , ma il tuo governo illegittimo che non ci rap… -