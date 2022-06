Misticismo o igiene mentale | da Elémire Zolla allo yoga

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 giugno 2022) Può essere solo un caso, eppure non va affatto escluso che, come nella logica illogica della nostra attività onirica, una quantità di elementi eterogenei della vita di veglia e della stessa realtà si attraggano misteriosamente tra loro. Ho scritto tempo fa su queste pagine cheè all’origine del falsodi Calasso, Cacciari e Agamben ed ecco che pochi giorni dopo apprendo che c’è stato a Frascati un convegno suin cui proprio Cacciari è stato chiamato a tenere una sua lectio. L’indagatore e illustratore indefesso di una “filosofia perenne” occidentale e orientale, che in Italia è statoper decenni, riemerge da un immeritato oblio. Nel corso della sua vita restò un poco apprezzato e malinteso, isolato nel nostro paese; ma gli interessi, le ricerche, le competenze che ...