L’app di Xbox ora esamina il nostro PC: sarà in grado di dirci se è in grado di supportare un titolo (Di sabato 18 giugno 2022) L’aggiornamento di Microsoft per la sua app Xbox è di quelli che ricorderemo a lungo. Tra le novità introdotte spicca quella che analizza il nostro PC e ci dice se è in grado di sostenere un determinato videogioco o è meglio lasciar perdere. L’app Xbox si aggiorna – 17622 www.computermagazine.itUna funzione che farà la felicità degli eterni indecisi, o di coloro i quali utilizzano quotidianamente un computer non più al passo con i tempi e hanno sempre il dubbio se il gioco X o Y sarà in grado di girare dignitosamente sulla propria macchina. Parliamo delL’app Xbox, vero e proprio centro di aggregazione e gestione dei videogiochi su PC Windows, che si aggiorna introducendo una funzione richiesta a lungo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 18 giugno 2022) L’aggiornamento di Microsoft per la sua appè di quelli che ricorderemo a lungo. Tra le novità introdotte spicca quella che analizza ilPC e ci dice se è indi sostenere un determinato videogioco o è meglio lasciar perdere.si aggiorna – 17622 www.computermagazine.itUna funzione che farà la felicità degli eterni indecisi, o di coloro i quali utilizzano quotidianamente un computer non più al passo con i tempi e hanno sempre il dubbio se il gioco X o Yindi girare dignitosamente sulla propria macchina. Parliamo del, vero e proprio centro di aggregazione e gestione dei videogiochi su PC Windows, che si aggiorna introducendo una funzione richiesta a lungo ...

_DrCommodore : Non sai se un gioco partirà sul tuo PC? Ci pensa l'app Xbox - - GameXperienceIT : L'app Xbox migliora la ricerca ed indica le performance di un gioco - casamiaw8 : @SamsungItalia Ok ma non avete risposto alla domanda. Gli smartmonitor m7 2022, quindi monitor con os da Smart TV,… - CF22092013 : RT @CeotechI: L'app Xbox vi dirà come si comporterà un gioco sul PC #App #AppXbox #Applicazioni #Compatibilità #GameNews #Gamer #GamerSetup… - Salvomallia3 : RT @XboxItalia: Gioca ad oltre 100 titoli Xbox via cloud, direttamente sul tuo TV, senza bisogno della console. Come? Con l'app Xbox sulle… -