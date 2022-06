GP Canada, Alonso: “Attaccherò Verstappen alla prima curva” (Di sabato 18 giugno 2022) “Una sensazione fantastica, un week-end incredibile finora per noi. Siamo stati competitivi nelle libere, poi di solito il sabato perdiamo un po’ di passo. Grazie alla pioggia mi sono trovato a mio agio e i fan mi hanno spinto di più, crediamo di attaccare Verstappen alla prima curva”. Lo ha detto Fernando Alonso, secondo al volante dell’Alpine dopo le qualifiche nel Gran Premio del Canada. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) “Una sensazione fantastica, un week-end incredibile finora per noi. Siamo stati competitivi nelle libere, poi di solito il sabato perdiamo un po’ di passo. Graziepioggia mi sono trovato a mio agio e i fan mi hanno spinto di più, crediamo di attaccare”. Lo ha detto Fernando, secondo al volante dell’Alpine dopo le qualifiche nel Gran Premio del. SportFace.

