Bruno | «Vlahovic | Chiesa | Dybala | Zaniolo | Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere»

Sul Corriere dello Sport intervista da leggere di Ivan Zazzaroni a Pasquale Bruno (difensore ruvido degli anni 80 e 90) per i suoi sessant'anni. «Vlahovic, Chiesa, Dybala, Zaniolo, Lukaku? E questi sarebbero campioni? Non fatemi ridere. E perché non parliamo dei difensori di oggi? Sogno di vedere Bonucci costretto a marcare in campo aperto Maradona o Van Basten, Careca o Aguilera. I veri fenomeni erano quelli di un tempo, di un calcio in cui la serie A dominava il mercato: Vierchowod, Gentile, Francini, Ferrara, Annoni, anche Villa». «Mi chiedono spesso di contare quante partite avrei giocato con le nuove regole». La risposta? «Gli arbitri neanche mi ammonirebbero con gli attaccanti attuali, scarsi ...

