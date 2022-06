Blanco | la confessione sconvolge tutti | dopo il tradimento il ricovero in ospedale | Ecco le sue condizioni

(Di sabato 18 giugno 2022) L’ex fidanzata del vincitore del Festival di Sanremo si è resa autrice di un lungo sfogo durante il corso di una recente intervista Reduce da un’annata brillante coronata dalla straordinaria vittoria al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, adesso perè arrivata l’ora di incassare il pesante sfogo della sua ex fidanzata. La loro separazione è stata a quanto pare piuttosto burrascosa, fatto testimoniabile dalle parole della ragazza con cui il cantante ha avuto una storia sentimentale.(Websource)Il successo riscosso sul palcoscenico del Teatro Ariston purtroppo non è stato confermato agli Eurovision Song Contest. La principale manifestazione canora europea è stata vinta infatti dall’Ucraina, posizionatasi davanti all’Inghilterra per merito del voto popolare. Nei giorni scorsi invece, è tornata agli onori della ...

Pubblicità

infoitcultura : Blanco, la confessione dell’ex Giulia Lisioli: “Tradita dopo Sanremo” -

DiLei

Il suo nome era stato spesso pronunciato proprio dastesso, che non perdeva occasione per ricordare anche in tv quanto amasse la sua fidanzata. Ne è un esempio un momento del DietroFestival ...... ecco la sua. Amadeus confessa la sua paura, ecco cos'è: il conduttore sul Festival di ... 'Spero che gli artisti di oggi, come Maneskin, Mahmood e, Irama, Rkomi, Elodie, possano ... Blanco, la confessione dell’ex Giulia Lisioli: “Tradita dopo Sanremo” Ne è un esempio un momento del DietroFestival andato in onda su Rai Uno dopo Sanremo in cui di punto in bianco, e fuori contesto, il giovane artista sorridente ha pronunciato queste tre semplicissime ...Telegatto per Maria Chiara Giannetta: "Con questo premio inizia un nuovo capitolo" La grande protagonista della stagione televisiva giunta ormai al ...