“Italia-Corea? L’arbitraggio non ha influenzato il risultato”, Byron Moreno non cambia idea (Di venerdì 17 giugno 2022) Il nome di Byron Moreno ha rappresentato, per anni, l’incubo di milioni di Italiani. Il riferimento è alL’arbitraggio della gara degli ottavi di finale del Mondiale 2002 tra Corea del Sud e Italia, conclusa con l’eliminazione degli azzurri. La direzione di gara del fischietto ha condizionato il risultato finale, gli azzurri sono stati pesantemente penalizzati dalle decisioni arbitrali. Byron Moreno era uno dei personaggi più chiacchierati e richiestissimi dalle principali televisioni. Attualmente lavora come opinionista in un programma calcistico e, in un’intervista a Fanpage, è tornato a parlare di quella famosissima partita. “L’impatto mediatico di quanto accaduto fu importante. Diciamo che in quell’occasione il mondo intero fece la ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Il nome diha rappresentato, per anni, l’incubo di milioni dini. Il riferimento è aldella gara degli ottavi di finale del Mondiale 2002 tradel Sud e, conclusa con l’eliminazione degli azzurri. La direzione di gara del fischietto ha condizionato ilfinale, gli azzurri sono stati pesantemente penalizzati dalle decisioni arbitrali.era uno dei personaggi più chiacchierati e richiestissimi dalle principali televisioni. Attualmente lavora come opinionista in un programma calcistico e, in un’intervista a Fanpage, è tornato a parlare di quella famosissima partita. “L’impatto mediatico di quanto accaduto fu importante. Diciamo che in quell’occasione il mondo intero fece la ...

