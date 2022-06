Il Mutuo Soccorso piange Alfonso Di Sirio: “Una partenza repentina, un vuoto enorme” (Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Si è spento Alfonso Di Sirio, socio del Mutuo Soccorso Bergamo. Se n’è andato improvvisamente lasciando la moglie Silvia, il figlio Alfredo e le tante persone che ne hanno apprezzato le doti umane, l’impegno civile e la passione politica, intesa nel suo significato più alto. Il triste annuncio è stato comunicato dal Mutuo Soccorso Bergamo che, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Il nostro socio Alfonso non è più tra noi. Una partenza repentina, un vuoto enorme. Non sentiremo più il tuo canto, non avremo la tua gentilezza e la tua carica umana. Il nostro abbraccio a Silvia e ad Alfredo. Che la terra ti sia lieve Alfo!”. La notizia si è diffusa rapidamente provocando ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Si è spentoDi, socio delBergamo. Se n’è andato improvvisamente lasciando la moglie Silvia, il figlio Alfredo e le tante persone che ne hanno apprezzato le doti umane, l’impegno civile e la passione politica, intesa nel suo significato più alto. Il triste annuncio è stato comunicato dalBergamo che, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha scritto: “Il nostro socionon è più tra noi. Una, un. Non sentiremo più il tuo canto, non avremo la tua gentilezza e la tua carica umana. Il nostro abbraccio a Silvia e ad Alfredo. Che la terra ti sia lieve Alfo!”. La notizia si è diffusa rapidamente provocando ...

