Clamoroso dopo Vite al Limite! Cillas Givens oggi è irriconoscibile | non crederete mai che sia lui

Cillas Givens dopo Vite al Limite è letteralmente irriconoscibile: oggi si mostra proprio così, non crederete mai che sia lui. Sapevamo che Cillas Givens ci avrebbe dato grossissime soddisfazioni ed è stato proprio così! Già protagonista di un imbattibile record ai tempi di Vite al Limite, il trentacinquenne dell'Oklahoma è dimagrito ancora di più una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

