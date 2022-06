Chiara Ferragni shock: Fedez che cosa dice? (Di venerdì 17 giugno 2022) Chiara Ferragni sfoggia un completino intimo super sexy. Da non credere, la reazione di Fedez lascia i fan senza parole. Scopriamo nel dettaglio le sue parole. Chiara Ferragni è sicuramente una delle influencer più amate al mondo, da diversi anni è riuscita a conquistare il cuore di tutti sia per la sua professionalità che per il fatto di condividere momenti della sua vita privata. Tutti amano vedere le storie di lei e del marito Fedez, mentre si divertono a giocare con i figli. Chiara Ferragni sfoggia un intimo super sexyChiara, però, oltre a pubblicare contenuti sulla sua famiglia, posta anche scatti piuttosto bollenti. Ed è proprio quello che è accaduto qualche ora fa, l’influencer ha condiviso con i suoi fan una ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 giugno 2022)sfoggia un completino intimo super sexy. Da non credere, la reazione dilascia i fan senza parole. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.è sicuramente una delle influencer più amate al mondo, da diversi anni è riuscita a conquistare il cuore di tutti sia per la sua professionalità che per il fatto di condividere momenti della sua vita privata. Tutti amano vedere le storie di lei e del marito, mentre si divertono a giocare con i figli.sfoggia un intimo super sexy, però, oltre a pubblicare contenuti sulla sua famiglia, posta anche scatti piuttosto bollenti. Ed è proprio quello che è accaduto qualche ora fa, l’influencer ha condiviso con i suoi fan una ...

Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha incontrato Liliana Segre: 'La sua storia mi ha molto colpito', ha scritto sui social l'influence… - RadioItalia : Liliana Segre: 'Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Sho… - Tg3web : Liliana Segre al Tg3: 'Aiutare l'Ucraina come si fece per i partigiani, il dovere della memoria è fortissimo'. Nel… - AMONGMARS : RT @vampagustd: yoongi ma quanto posti sei diventato chiara ferragni - vampagustd : yoongi ma quanto posti sei diventato chiara ferragni -