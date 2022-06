Can Yaman sarà il protagonista di una nuova serie Disney+: è in arrivo El Turco (Di venerdì 17 giugno 2022) Negli ultimi anni, Can Yaman ha acquisito un notevole successo. Quando le soap turche hanno iniziato a spopolare in vari luoghi del mondo, anche gli spettatori italiani hanno iniziato a conoscerlo. Oltre alle doti d’attore, ciò che ha colpito particolarmente è stata la sua relazione con Diletta Leotta. Al momento, ha fatto ritorno in Turchia per il lancio di Disney+. Finalmente, infatti, la piattaforma ha deciso di sbarcare anche nel suo Paese. Il protagonista di Bitter Sweet, avrà anche modo di prendere parte a una produzione del tutto nuova intitolata El Turco. Abbonati subito a Disney+ per non perdere le prossime uscite. Disdici quando vuoi! Tutto pronto per la realizzazione di El Turco, la nuova serie tv con Can ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) Negli ultimi anni, Canha acquisito un notevole successo. Quando le soap turche hanno iniziato a spopolare in vari luoghi del mondo, anche gli spettatori italiani hanno iniziato a conoscerlo. Oltre alle doti d’attore, ciò che ha colpito particolarmente è stata la sua relazione con Diletta Leotta. Al momento, ha fatto ritorno in Turchia per il lancio di. Finalmente, infatti, la piattaforma ha deciso di sbarcare anche nel suo Paese. Ildi Bitter Sweet, avrà anche modo di prendere parte a una produzione del tuttointitolata El. Abbonati subito aper non perdere le prossime uscite. Disdici quando vuoi! Tutto pronto per la realizzazione di El, latv con Can ...

