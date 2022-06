Beach volley, Mondiali Roma 2022: Menegatti/Gottardi eliminate ai quarti di finale (Di venerdì 17 giugno 2022) Termina ai quarti di finale l’avventura di Marta Menegatti e Valentina Gottardi ai Mondiali 2022 di Beach volley in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La coppia azzurra, ultime rappresentanti italiane rimaste in corsa nella competizione iridata, è stata battuta abbastanza nettamente dalle canadesi Bukovec/Brandie con il punteggio finale di 2-0 (21-15, 21-12). Una partita che ha visto le azzurre troppo fallose e discontinue, mentre le avversarie hanno messo in campo una prestazione solida e convincente, che è valsa loro la semifinale dove sfideranno le tedesche Muller/Tillmann. L’Italia non avrà quindi propri rappresentanti nelle semifinali, sia maschili che femminili. PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Termina aidil’avventura di Martae Valentinaaidiin corso di svolgimento al Foro Italico di. La coppia azzurra, ultime rappresentanti italiane rimaste in corsa nella competizione iridata, è stata battuta abbastanza nettamente dalle canadesi Bukovec/Brandie con il punteggiodi 2-0 (21-15, 21-12). Una partita che ha visto le azzurre troppo fallose e discontinue, mentre le avversarie hanno messo in campo una prestazione solida e convincente, che è valsa loro la semidove sfideranno le tedesche Muller/Tillmann. L’Italia non avrà quindi propri rappresentanti nelle semifinali, sia maschili che femminili. PROGRAMMA ...

