Ardea | terribile incidente auto scooter | grave centauro | interviene l’eliambulanza FOTO

(Di venerdì 17 giugno 2022)poco meno di un’ora fa ad, precisamente nella zona di Tor San Lorenzo. A scontrarsi sono stati un’vettura e uno. Ad avere la peggio è stato ilche è stato portato d’urgenza in Ospedale. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Via dei Colli Marini, nel tratto compreso tra la rotonda dell’Idrica e casale Margherita.a Tor San Lorenzo oggi L’impatto è stato molto forte. Ilè finito sull’asfalto ed ha riportato gravi ferite. Per lui è stato necessario il trasporto d’urgenza in Ospedale, dove è giunto in codice rosso, mediante l’elisoccorso. La persona ferita è un uomo di 56 anni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

