Sassuolo, Carnevali chiaro: «Scamacca al PSG? Non lo vogliono solo loro»

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha fatto il punto della situazione sugli interessi attorno a Scamacca: le sue dichiarazioni

L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così di Gianluca Scamacca. Le parole a Sky Sport.

LE PAROLE – «Incontro con PSG per Scamacca? Luis Campos è un amico, abbiamo parlato di più giocatori anche in occasione della finale di Champions, ma senz'altro Scamacca è stato argomento della nostra conversazione. Credo sia un giocatore che interessa a molte società».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

