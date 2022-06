San Siro, Antonello: «Non conta il luogo, ma che il progetto parta» (Di giovedì 16 giugno 2022) Le parole dell’ad dell’Inter, Alessandro Antonello sulla questione del nuovo San Siro: «Chiediamo di accelerare i tempi» Intervistato da Sky, Alessandro Antonello, AD dell’Inter, ha parlato così della costruzione del nuovo stadio: «Inter e Milan stanno lavorando per predisporre la documentazione integrativa al fascicolo che verrà depositato per permettere il dibattito pubblico, nelle prossime settimane avremo incontri ufficiali. I consulenti intanto sono al lavoro per il dossier. Ci sono aspetti formali da seguire, ci auguriamo che questa fase possa concludersi non più tardi di fine novembre. Noi chiediamo di accelerare i tempi: al di là della location è importante l’esecuzione del progetto stadio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Le parole dell’ad dell’Inter, Alessandrosulla questione del nuovo San: «Chiediamo di accelerare i tempi» Intervistato da Sky, Alessandro, AD dell’Inter, ha parlato così della costruzione del nuovo stadio: «Inter e Milan stanno lavorando per predisporre la documentazione integrativa al fascicolo che verrà depositato per permettere il dibattito pubblico, nelle prossime settimane avremo incontri ufficiali. I consulenti intanto sono al lavoro per il dossier. Ci sono aspetti formali da seguire, ci auguriamo che questa fase possa concludersi non più tardi di fine novembre. Noi chiediamo di accelerare i tempi: al di là della location è importante l’esecuzione delstadio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

