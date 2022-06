Mobilità connessa - Ecco Next, una super black box firmata Telepass e Generali (Di giovedì 16 giugno 2022) Da una parte, tonnellate di dati sulle auto che circolano sulle strade. Dall'altra, l'offerta di servizi sempre più svariati e innovativi, dal pagamento del pedaggio al lavaggio auto, passando dai più ovvi parcheggio o rifornimento carburante (e in futuro ricarica delle batterie, rallentata finora dai troppi tipi di prese e codici da selezionare sulle app). La partnership strategica tra Generali, colosso delle assicurazioni, e Telepass, è tutta lì: convenienza per i due gruppi e, secondo quanto promesso dai nuovi prodotti in arrivo, anche per i clienti. Con Jeniot, la compagnia di Trieste, dal 2018, punta sulla trasformazione da assicurazione per le auto a un concetto più ampio che copra tutta la Mobilità delle persone. E con il nuovo prodotto, una black box battezzata Next fin dalla fase di sviluppo, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 giugno 2022) Da una parte, tonnellate di dati sulle auto che circolano sulle strade. Dall'altra, l'offerta di servizi sempre più svariati e innovativi, dal pagamento del pedaggio al lavaggio auto, passando dai più ovvi parcheggio o rifornimento carburante (e in futuro ricarica delle batterie, rallentata finora dai troppi tipi di prese e codici da selezionare sulle app). La partnership strategica tra, colosso delle assicurazioni, e, è tutta lì: convenienza per i due gruppi e, secondo quanto promesso dai nuovi prodotti in arrivo, anche per i clienti. Con Jeniot, la compagnia di Trieste, dal 2018, punta sulla trasformazione da assicurazione per le auto a un concetto più ampio che copra tutta ladelle persone. E con il nuovo prodotto, unabox battezzatafin dalla fase di sviluppo, ...

