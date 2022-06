Il murale più lungo d' Italia è ecosostenibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) - Si intitola "We need a change" è110 metri e si sviluppa su una superficie complessiva di 450 metri quadrati, su un muro di cinta del Valmontone Outlet, in provincia di Roma. Ma quella di Francesco Persichella, alias Piskv, non è solo un'opera d'arte, ma un esempio di sostenibilità. E' infatti stata realizzata con le tinte Airlite che promottono di ripulire l'aria come farebbe un bosco di 18 alberi. Secondo l'artista la street art è uno strumento di rigenerazione urbana, ma può essere utilizzata anche come mezzo per sensibilizzare e richiamare l'attenzione, in modo diretto ed immediato, sui cambiamenti climatici. “È un modo inusuale ed immediato per parlare di sostenibilità e metterla in campo concretamente" ha detto.