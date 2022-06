È morto Mario, primo caso di suicidio assistito in Italia (Di giovedì 16 giugno 2022) È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È il primo Italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 giugno 2022) Èquesta mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “”. È ilno ad aver chiesto e ottenuto l’accesso almedicalmente, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sulCappato-Antoniani. La vera identità di “” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso.

