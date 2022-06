Beach volley | Lupo Ranghieri eliminati ai Mondiali | Brouwer Meeuwsen dominano a Roma

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) Danielee Alexsono stati sconfitti nettamente da Alexandere Robertagli ottavi di finale dei2022 di. Gli azzurri non sono mai riusciti a tenere testa alla formidabile coppia olandese sulla sabbia del Foro Italico di, dicendo addio ai sogni di farsi strada nella rassegna iridata casalinga. Gli azzurri si sono arresi per 2-0 (21-18; 21-13), anche l’ultimo binomio tricolore in gara esce di scena e chiude al nono posto dopo il ko di Nicolai/Cottafava nel match precedente. I Campioni del Mondo 2013, nonché bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, si sono involati sul +5 (9-4) nel primo set e poi sono stati bravi a contenere il tentativo di rimonta dei nostri portacolori. Nella seconda frazione il ...