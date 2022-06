Sardegna, è di nuovo emergenza cavallette. Alcuni comuni chiedono lo stato di calamità (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'invasione di cavallette, che a milioni stanno infestando la Sardegna centrale distruggendo coltura e pascoli, arriva all'attenzione del governo. Al question time il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponderà a un'interrogazione della deputata sarda di Coraggio Italia, Lucia Scanu, che ha sollecitato un intervento per arginare quella che ha definito "una catastrofe biologica" e chiesto che sia deliberato "quanto prima lo stato di calamità naturale", con urgenti ristori per le imprese colpite. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'invasione di, che a milioni stanno infestando lacentrale distruggendo coltura e pascoli, arriva all'attenzione del governo. Al question time il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, risponderà a un'interrogazione della deputata sarda di Coraggio Italia, Lucia Scanu, che ha sollecitato un intervento per arginare quella che ha definito "una catastrofe biologica" e chiesto che sia deliberato "quanto prima lodinaturale", con urgenti ristori per le imprese colpite.

