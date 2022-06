Roma: suggestione Gundogan (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto riporta Sky, tra le piste seguite dalla Roma per rinforzare il centrocampo c'è anche quella che porta a Ilkay Gundogan,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto riporta Sky, tra le piste seguite dallaper rinforzare il centrocampo c'è anche quella che porta a Ilkay,...

Pubblicità

GoalItalia : Totti e la suggestione Dybala-Roma: 'Io so com'è andata...' ?????????? - sportli26181512 : Roma: suggestione Gundogan: Secondo quanto riporta Sky, tra le piste seguite dalla Roma per rinforzare il centrocam… - StefaniaStefyss : RT @GoalItalia: Totti e la suggestione Dybala-Roma: 'Io so com'è andata...' ?????????? - pipo36635638 : RT @GoalItalia: Totti e la suggestione Dybala-Roma: 'Io so com'è andata...' ?????????? - emamarro : RT @GoalItalia: Totti e la suggestione Dybala-Roma: 'Io so com'è andata...' ?????????? -