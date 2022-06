Roma, incidente frontale a Conca d’Oro: auto si ribalta, due feriti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ancora sangue sulle strade della Capitale. Brutto incidente ieri sera in via Conca d’Oro. Due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del civico 277, nel pressi del Gran Bar intorno alle 23:30. Leggi anche: Grave incidente a Pomezia: ragazza in codice rosso incidente a Conca d’Oro: feriti due uomini Nell’urto uno dei due veicoli si è ribaltato e due persone sono rimaste ferite. A bordo di una delle due auto, una Jeep Renegade e una Madza, si trovava anche un bambino. Sul posto sono arrivate due ambulanze per soccorrere due uomini rimasti feriti. Uno dei due feriti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini. L’altro uomo ferito, meno grave, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ancora sangue sulle strade della Capitale. Bruttoieri sera in via. Duesi sono scontrate frontalmente all’altezza del civico 277, nel pressi del Gran Bar intorno alle 23:30. Leggi anche: Gravea Pomezia: ragazza in codice rossodue uomini Nell’urto uno dei due veicoli si èto e due persone sono rimaste ferite. A bordo di una delle due, una Jeep Renegade e una Madza, si trovava anche un bambino. Sul posto sono arrivate due ambulanze per soccorrere due uomini rimasti. Uno dei dueè stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini. L’altro uomo ferito, meno grave, ...

