Prevenzione, in Asst Rhodense screening gratuiti contro l'Epatite C

In Asst Rhodense screening gratuiti contro l'Epatite C. l'Epatite C è un'infezione causata dal virus HCV che colpisce il fegato causandone un'infiammazione che tende a cronicizzare. Spesso è asintomatica per molto tempo ma può condurre progressivamente alla formazione di cicatrici nel fegato (fibrosi) ed infine alla cirrosi, che rappresentano i fattori di rischio più importanti ...

L'articolo proviene da Il Notiziario.

