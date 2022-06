Monza-Joao Pedro, ci siamo: succederà oggi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Era da tempo che il Monza del binomio Berlusconi-Galliani stava seguendo Joao Pedro, attaccante del Cagliari e della Nazionale italiana, per preparare il suo reparto offensivo in vista della stagione in Serie A. Secondo Nicolò Schira il momento delle firme sembra essere prossimo: come riportato sul suo profilo Twitter, Monza e Cagliari sarebbero al tavolo per definire il passaggio in Brianza di Joao Pedro. Joao Pedro Monza CagliariIl Monza ha bisogno di esperienza e gol nei propri schemi offensivi e Joao Pedro può rappresentare un ottima soluzione. Sempre secondo Schira, l’accordo dovrebbe formalizzarsi attorno ad una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Per ciò che riguarda il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Era da tempo che ildel binomio Berlusconi-Galliani stava seguendo, attaccante del Cagliari e della Nazionale italiana, per preparare il suo reparto offensivo in vista della stagione in Serie A. Secondo Nicolò Schira il momento delle firme sembra essere prossimo: come riportato sul suo profilo Twitter,e Cagliari sarebbero al tavolo per definire il passaggio in Brianza diCagliariIlha bisogno di esperienza e gol nei propri schemi offensivi epuò rappresentare un ottima soluzione. Sempre secondo Schira, l’accordo dovrebbe formalizzarsi attorno ad una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Per ciò che riguarda il ...

