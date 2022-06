Lo «scandaloso» bacio tra donne nella galassia

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Lightyear – La vera storia di Buzz, il nuovo film della Pixar in sala da oggi è già al centro di una tempesta censoria in molti luoghi del mondo. Cosa L'articolo proviene da il manifesto.

E anche l'NFT che sarà messo all'asta il 18 giugno 2022 su ItaliaNFT promette cifre dotatissime Ricordiamo che si tratta di un, nel senso che Burton era sposato. Il filmato è stato ...... la cui uscita era prevista giovedì 16 giugno ( in Italia sarà nelle sale dal 15 ), probabilmente per la presenza di untra due personaggi femminili. Lo stop è stato annunciato dall'Ufficio di ... Il bacio immortale tra Liz Taylor e Richard Burton all’asta come NFT Il celeberrimo bacio tra Liz Taylor e Richard Burton verrà messo all’asta come NFT, in un inedito formato digitale. Il bacio che i due divi si scambiarono a Ischia, fino a ora conosciuto soltanto in v ...Lo stop è stato annunciato dall'Ufficio di regolamentazione dei media del ministero della Gioventù e della Cultura del Paese. 'Verso l'infinito e oltre', Emirati Arabi Uniti esclusi. I cinema negli Em ...