Edoardo, Estefania e Luca hanno violato il regolamento de L'Isola: "Hanno fatto una cosa vietata" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per Lory Del Santo L'Isola dei Famosi non è stata facilissima e nei mesi passati in Honduras ha discusso con molti naufraghi. La regista di The Lady è anche stata accusata di aver regalato del cibo per comprarsi i favori di alcuni compagni. In un'intervista rilasciata a Superguida Tv l'ex naufraga si è difesa ed ha puntato il dito contro Estefania, Edoardo, Luca e Nicolas. "Quello che dico ho i testimoni. Sono stata accusata di dare del cibo per comprarmi i concorrenti. cosa non vera. Io ho dato del riso perché il medico mi ha consigliato di non mangiarlo sempre. Ho dato del cocco ma non per comprarmi i concorrenti. cosa che invece ha fatto Estefania. Lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa perché voleva farsi il ...

