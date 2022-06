Roma | si stacca parte arco Porta Maggiore

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – Cadutadell’di/Piazzale Labicano a. Intorno alle 6.15 di questa mattina la Polizia Locale del I Gruppo Trevi è intervenuta per la caduta di unadell’di. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area e interdetto il passaggio pedonale sottostante. Sul posto i vigili del fuoco e pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza per agevolare la viabilità nell’area. L'articolo proviene da Italia Sera.

Si stacca parte dell'arco di Porta Maggiore a Roma (Adnkronos) – Caduta parte dell'arco di Porta Maggiore/Piazzale Labicano a Roma. Intorno alle 6.15 di questa mattina la Polizia Locale del I Gruppo Trevi è intervenuta per la caduta di una parte ...Una parte dell'arco di Porta Maggiore, al centro di Roma, si è staccata ed è caduta in terra. E' avvenuto questa mattina alle 6.15 all'incrocio tra Porta Maggiore e Piazzale Labicano. Sul posto gli ag ...