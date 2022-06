Calcio | ufficiale Matic | ' scegliere la Roma è stato semplice'

(Di martedì 14 giugno 2022) Ora è: Nemanjaè un nuovo giocatore della. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2023. ...

La Roma ha annunciato l'ingaggio di Nemanja Matic. Il 33enne arriva in giallorosso dopo 5 stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023. "Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo club."