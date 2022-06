Cadono pezzi tufo da arco Porta Maggiore, verifiche Soprintendenza in corso (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – Dall’arco di Porta Maggiore “sono caduti dei frammenti di tufo. Non è crollata la Porta – spiegano fonti della Sovrintendenza capitolina all’agenzia Dire – ma frammenti di tufo dall’arco. Non ci sono danni a cose o persone e al momento i tecnici della Sovrintendenza sono sul luogo per le verifiche”. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – Dall’di“sono caduti dei frammenti di. Non è crollata la– spiegano fonti della Sovrintendenza capitolina all’agenzia Dire – ma frammenti didall’. Non ci sono danni a cose o persone e al momento i tecnici della Sovrintendenza sono sul luogo per le”. (Agenzia Dire)

Pubblicità

AseroGiovanna : RT @Andre_Neo89: L'Italia è uno dei paesi con le tasse più alte d'Europa, lo stato sborsa circa tre miliardi di euro al giorno per la spesa… - Loredanataberl1 : RT @Andre_Neo89: L'Italia è uno dei paesi con le tasse più alte d'Europa, lo stato sborsa circa tre miliardi di euro al giorno per la spesa… - Piero42395724 : RT @Andre_Neo89: L'Italia è uno dei paesi con le tasse più alte d'Europa, lo stato sborsa circa tre miliardi di euro al giorno per la spesa… - JmsFortuna : RT @Andre_Neo89: L'Italia è uno dei paesi con le tasse più alte d'Europa, lo stato sborsa circa tre miliardi di euro al giorno per la spesa… - marialetiziama9 : RT @Andre_Neo89: L'Italia è uno dei paesi con le tasse più alte d'Europa, lo stato sborsa circa tre miliardi di euro al giorno per la spesa… -