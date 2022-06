Tari | l’omissione può portare al pignoramento della casa?

(Di lunedì 13 giugno 2022) Cosa accade se non si paga la tassa sui rifiuti ()? Quali sono le sanzioni previste dall’ordinamento. Si rischia il? I comuni italiani attraverso la tassa sui rifiuti ocoprono le spese e i costi relativi ai servizi di raccolta e di smaltimentospazzatura, utilizzando un proprio regolamento nel quadro L'articolo proviene da Consumatore.com.

Giusto per fare due esempi esplicativi: Bollettaunico ...anche la beffa!! Infatti nelle bollette pazze recapitate agli utenti'... Un'gravissima, che lede il diritto sacrosanto degli ...La riduzione dellaè avvenuta grazie al considerevole ... e al recupero continuo sull'elusione etributaria che ... In prima linea accanto al Sindaco,'assessore all'Ecologia Salvatore ... Pedara approvata all’unanimità la riduzione delle tariffe TARI per l’anno 2022