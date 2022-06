Shakira | i tradimenti di Piquè scoperti da un investigatore privato

Pubblicità

La relazione del calciatore con la sua amante andava avanti da tempo. Tra i messaggi inviati anche alcuni in cui la definiva la sua 'first ...Ma come ha fattoa scoprire il tradimento Assoldando non uno, ma una squadra di investigatori privati.La popstar 45enne nutriva sospetti sulla fedeltà del compagno 35enne e… Il calciatore si sarebbe invaghito di una 20enne che lavora in un ristorante Shakira e Gerard Piquè si sono detti addio dopo 12 ...La separazione di Shakira e Piquè ha sconvolto il mondo. La coppia glamour dell'estate 2010, in occasione del Mondiale di calcio in Sud Africa, si è lasciata dopo 12 anni ...