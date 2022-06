Napoli, guarda (e impara) come la Gazzetta indora la pillola per la cessione di Skriniar (Di lunedì 13 giugno 2022) Da settimane, i quotidiani e i media in generale stanno alimentando l’immagine del Napoli in svendita totale. E, fateci caso, lo fanno sempre appoggiandosi alla piazza, all’ambiente. In tutti gli articoli sul Napoli c’è un riferimento ai tifosi. Forti del fatto che chi vive fuori Napoli, ha un’immagine della città a dir poco pittoresca, enfatica. E quindi la città viene immaginata come continui capannelli di tifosi che sbraitano (va da sé, a Napoli non lavora nessuno). Il Napoli viene descritto come un club che – uno dopo l’altro – sta dando via i pezzi migliori. Anche se, come Mertens, hanno 35 anni e – sempre stando alle cronache – somiglia sempre più alla sora Camilla (tutti vogliono, nessuno la piglia, a meno che non se lo riprenderà Adl). La ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 13 giugno 2022) Da settimane, i quotidiani e i media in generale stanno alimentando l’immagine delin svendita totale. E, fateci caso, lo fanno sempre appoggiandosi alla piazza, all’ambiente. In tutti gli articoli sulc’è un riferimento ai tifosi. Forti del fatto che chi vive fuori, ha un’immagine della città a dir poco pittoresca, enfatica. E quindi la città viene immaginatacontinui capannelli di tifosi che sbraitano (va da sé, anon lavora nessuno). Ilviene descrittoun club che – uno dopo l’altro – sta dando via i pezzi migliori. Anche se,Mertens, hanno 35 anni e – sempre stando alle cronache – somiglia sempre più alla sora Camilla (tutti vogliono, nessuno la piglia, a meno che non se lo riprenderà Adl). La ...

