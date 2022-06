Elezioni comunali | Meloni sorpassa Salvini e avverte alleati

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Non nascondo la mia soddisfazione… Il centrodestra esce vittorioso al primo turno e Fdi cresce ovunque con dati molto significativi, il fatto che siamo la forza traino è un’indicazione della chiarezza delle posizioni. Agitare l’uomo nero non funziona più…”. A fine serata, Giorgiasi presenta nella sala stampa di via della Scrofa per un primo commento al voto amministrativo, che vede il centrodestra vincente al primo turno a Palermo Genova e l’Aquila. Appare raggiante ed emozionata, perché il sorpasso sulla Legaana è realtà. Nel giorno del flop dei referendum sulla giustizia e della Caporetto del Carroccio, che precipita dappertutto, anche nelle roccaforti al Nord, a cominciare da Verona, la presidente di Fratelli d’Italia è infatti l’unica a gioire, consapevole che il risultato di oggi le fa compiere un altro passo ...

2022, centrosinistra. Letta testa il campo largo. 'Solo uniti si può vincere' Il flop M5s Ma, mette in chiaro Conte, 'non sono qui per nascondermi': il M5s 'è in ritardo sul progetto di ...... Franco Miceli e Fabrizio Ferrandelli, che ha visto trionfare il primo, candidato di centrodestra, rispetto agli avversari per le. Il problema è che le parole di Marinetti si ...Eccoli, con il viso contratto, ma abbozzando comunque un bel sorriso di circostanza, i leader dei principali di partiti e movimenti politici italiani, lì a spendere parole d’affermazione, manco avesse ...Della serie: niente giochini sottobanco, ”queste elezioni sono un avviso ai naviganti: i cittadini vogliono un centrodestra non ondivago e chiaramente alternativo alla sinistra”. Da capo ...