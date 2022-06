“Bonolis non mi ha mai cercato”, l’accusa dell’uomo diventato tetraplegico dopo l’incidente a Ciao Darwin (Di lunedì 13 giugno 2022) Era il 17 aprile del 2019, giorno della registrazione di una delle tante puntate di Ciao Darwin. Durante uno degli spazi di intrattenimento della trasmissione – il “Genodrome” – Gabriele Marchetti è rimasto vittima di un brutto incidente, sbattendo la schiena sui rulli. Un urto violento che gli ha provocato una lesione che lo ha reso tetraplegico. Nel corso degli anni ci sono state le indagini che, nel mese di marzo, hanno portato al rinvio a giudizio di quattro persone, tutti dirigenti della società che produce il programma. E ora l’uomo chiede giustizia, ma critica anche l’atteggiamento di Paolo Bonolis, storico mattatore della trasmissione. Gabriele Marchetti, l’uomo tetraplegico dopo una puntata di Ciao Darwin Intervistato da Il Corriere della ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Era il 17 aprile del 2019, giorno della registrazione di una delle tante puntate di. Durante uno degli spazi di intrattenimento della trasmissione – il “Genodrome” – Gabriele Marchetti è rimasto vittima di un brutto incidente, sbattendo la schiena sui rulli. Un urto violento che gli ha provocato una lesione che lo ha reso. Nel corso degli anni ci sono state le indagini che, nel mese di marzo, hanno portato al rinvio a giudizio di quattro persone, tutti dirigenti della società che produce il programma. E ora l’uomo chiede giustizia, ma critica anche l’atteggiamento di Paolo, storico mattatore della trasmissione. Gabriele Marchetti, l’uomouna puntata diIntervistato da Il Corriere della ...

Pubblicità

neXtquotidiano : “#Bonolis non mi ha mai cercato”, l’accusa dell’uomo diventato tetraplegico dopo l’incidente a #CiaoDarwin - LIRRIVERENTE3 : «Io tetraplegico dopo “Ciao Darwin”: Bonolis? Non mi ha mai cercato» Gabriele Marchetti, il concorrente della tras… - peterkama : «Io tetraplegico dopo “Ciao Darwin”: Bonolis? Non mi ha mai cercato» Gabriele Marchetti, il concorrente della tras… - Luxgraph : «Io tetraplegico dopo “Ciao Darwin”: Bonolis? Non mi ha mai cercato» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - zazoomblog : Paolo Bonolis difeso dopo l’accusa: Maurizio Costanzo non ha dubbi su di lui - #Paolo #Bonolis #difeso #l’accusa:… -