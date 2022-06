Pubblicità

Silmochimochi : RT @ilpost: Al Senato statunitense Repubblicani e Democratici hanno trovato un accordo per aumentare i controlli sulla vendita di armi http… - hamen : RT @ilpost: Al Senato statunitense Repubblicani e Democratici hanno trovato un accordo per aumentare i controlli sulla vendita di armi http… - ilpost : Al Senato statunitense Repubblicani e Democratici hanno trovato un accordo per aumentare i controlli sulla vendita… - soteros1 : RT @ALFO100897: Victoria Nuland che durante il 'governo Obama' svolgeva il ruolo di Sottosegretario di Stato per gli affari europei ed euro… - PicoPaperopoli : ?? #12Giugno 1992 – In una lettera al Senato statunitense, il presidente russo Boris Yeltsin dichiara che nei primi… -

In una nota diramata alla Casa Bianca, il presidenteJoe Biden ha definito il ... non ci sono scuse per il ritardo, e nessun motivo per cui non dovrebbe passare rapidamente ale ...In una nota diramata alla Casa Bianca, il presidenteJoe Biden ha definito il ... non ci sono scuse per il ritardo, e nessun motivo per cui non dovrebbe passare rapidamente ale ...La Camera Alta è attualmente spaccata, 50 seggi democratici e 50 repubblicani, e la vice presidente Kamala Harris è l'ago della bilancia Primo spiraglio per una stretta sulle armi da fuoco negli Usa, ...Forse è ancora presto per parlare di stretta, ma qualcosa si muove negli Stati Uniti sul fronte armi. Biden: «Passo in giusta direzione». L'accordo raggiunto dal gruppo bipartisan di senatori sulle ar ...