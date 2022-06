Proibito per Meghan, ma non per Kate. Regina Elisabetta, la voce sull'umiliante "schiaffo" alla Markle (Di domenica 12 giugno 2022) Uno strappo alla regola, concesso solo a Kate Middleton. Secondo fonti ben informate su Buckingham Palace e dintorni, la Regina Elisabetta avrebbe concesso alla futura moglie del nipote William il "lusso" si scattare foto alla reggia di Balmoral, la riservatissima dimora della sovrana britannica. Non è una cosa da poco, considerato soprattutto l'anno in cui tutto questo sarebbe successo: il 2009. La Middleton era già fidanzata con il figlio del principe Carlo e di Lady Diana, la loro era una relazione seria e tutto lasciava presagire che la bella Kate sarebbe entrata a far parte a tutti gli effetti, da lì a poco, della famiglia reale e della linea di successione al trono. Tredici anni fa la fidanzata di William incontrò per la prima volta in privato la futura ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Uno strapporegola, concesso solo aMiddleton. Secondo fonti ben informate su Buckingham Palace e dintorni, laavrebbe concessofutura moglie del nipote William il "lusso" si scattare fotoreggia di Balmoral, la riservatissima dimora della sovrana britannica. Non è una cosa da poco, considerato soprattutto l'anno in cui tutto questo sarebbe successo: il 2009. La Middleton era già fidanzata con il figlio del principe Carlo e di Lady Diana, la loro era una relazione seria e tutto lasciava presagire che la bellasarebbe entrata a far parte a tutti gli effetti, da lì a poco, della famiglia reale e della linea di successione al trono. Tredici anni fa la fidanzata di William incontrò per la prima volta in privato la futura ...

Pubblicità

wordsandmore1 : #10giugno oltre #InghilterraItalia #AzerbaijanGP #Gatti #Donnarumma #ZOUIS tempo per #uominiedonne che amano Fin de… - MelgerTina : @anvaccar @francofontana43 No, proibizione della lingua russa. A #IvanoFranzovsky è proibito perfino cantare canzon… - zaralapn : e sonorità occidentali, quindi questa fu un ulteriore motivo che li indusse ad andare controcorrente. Flake lo diss… - __ANT_Z_ : @AleksL74 @Cristin4Pini @AleksL74 tu hai la cittadinanza russa ? In Russia Twitter è proibito .... Cosa ne del ri… - NadiaAm93073906 : RT @Verastronza: @rita_ciciulla @AnitaCecolin Hanno proibito le coltivazioni in Italia per esportarle da mamma europa ?? -