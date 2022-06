Megan Fox e Machine Gun Kelly | sul red carpet l' orecchino al sangue fa scalpore FOTO

(Di domenica 12 giugno 2022)Gunha sfilato sul red, al fianco diFox, indossando un'a forma di siringa con del '' che ha letteralmente catturato l'attenzione di tutti i presenti.Gunè noto per le sue scelte di stile piuttosto peculiari ma il suo ultimo look sul tappeto rosso ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta: il fidanzato diFox ha sfilato con un'agghiacciantea forma di siringa contenente quello che sembra essere del. Il celebre musicista ha anche condiviso unascattata con una Polaroid sulla propria pagina Instagram in cui la Fox "lecca" la finta goccia diche sembra uscire dalla siringa ...

Machine Gun Kelly è noto per le sue scelte di stile piuttosto peculiari ma il suo ultimo look sul tappeto rosso ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta: il fidanzato di Megan Fox ha sfilato con un'agghiacciante orecchino a forma di siringa contenente quello che sembra essere del sangue. Il celebre musicista ha anche condiviso una foto scattata con una Polaroid sulla propria pagina Instagram. Megan Fox ha detto di aver fatto un buco nel suo vestito per poter avere rapporti intimi. Megan Fox ha dichiarato su Instagram di aver fatto un buco nel suo vestito per fare sesso, probabilmente con il fidanzato Machine Gun Kelly.