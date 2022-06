Calciomercato Napoli: c’è ancora distanza per Ostigard (Di domenica 12 giugno 2022) . Gli azzurri a caccia dell’ex Genoa Come riferito da Alfredo Pedullà la trattativa tra il Napoli e il Brighton per il centrale Leo Skiri Ostigard non è ancora sulla via della conclusione. Il Il Napoli ha offerto 3 milioni, mentre la richiesta è di 6 milioni più bonus. Il Napoli continuerà a seguire Ostigard con il desiderio di avvicinarsi al difensore che ha disputato gli ultimi mesi in prestito al Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) . Gli azzurri a caccia dell’ex Genoa Come riferito da Alfredo Pedullà la trattativa tra ile il Brighton per il centrale Leo Skirinon èsulla via della conclusione. Il Ilha offerto 3 milioni, mentre la richiesta è di 6 milioni più bonus. Ilcontinuerà a seguirecon il desiderio di avvicinarsi al difensore che ha disputato gli ultimi mesi in prestito al Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

anperillo : Oggi quanto potrebbero valere???E quante squadre al mondo ?? potrebbe vantare una linea d’attacco più forte? ??… - Gazzetta_it : Deulofeu sempre più vicino. E con Kvara sarà un Napoli fantasia - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Sky: '#Koulibaly, arriva l'intervento di Spalletti! Possibile cambio di strategia del #Napoli' ? - FilippoRubu00 : ??#Torino, si lavora a fari spenti per il riscatto di Dennis #Praet ???? dal #Leicester. Operazione non facile a segui… -