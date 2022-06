Va a trovare il figlio morto sul lavoro a Roma, ma muore anche lei in un tragico incidente (Di sabato 11 giugno 2022) Roma. Una vicenda drammatica. Un dramma nel dramma, che ha gettato un enorme sconforto su quanti conoscevano la famiglia coinvolta nella tragedia che stiamo per raccontavi. Il fatto è accaduto la notte scorsa nelle territorio della provincia di Potenza, dopo un lungo viaggio fatto a Roma per commemorare il figlio, anche lui morto tragicamente sul lavoro. Un dramma nel dramma: morta una donna Si tratta di una signora di 80 anni. Il suo nome era Rosina De Franco, ed era originaria di Tortora, in provincia di Cosenza. La signora ha perso la vita in un cruento incidente stradale avvenuto in contrada Melara di Lauria (Potenza). Le cause che avrebbero portato allo schianto sono ancora avvolte nel dubbio, e hanno bisogno di ulteriori accertamenti con indagini e rilievi sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022). Una vicenda drammatica. Un dramma nel dramma, che ha gettato un enorme sconforto su quanti conoscevano la famiglia coinvolta nella tragedia che stiamo per raccontavi. Il fatto è accaduto la notte scorsa nelle territorio della provincia di Potenza, dopo un lungo viaggio fatto aper commemorare illuitragicamente sul. Un dramma nel dramma: morta una donna Si tratta di una signora di 80 anni. Il suo nome era Rosina De Franco, ed era originaria di Tortora, in provincia di Cosenza. La signora ha perso la vita in un cruentostradale avvenuto in contrada Melara di Lauria (Potenza). Le cause che avrebbero portato allo schianto sono ancora avvolte nel dubbio, e hanno bisogno di ulteriori accertamenti con indagini e rilievi sul ...

