Un chilo di ciliegie costa quanto un caffè, ma i consumatori pagano fino a 17 euro. Coldiretti: “In Puglia agricoltori col raccolto invenduto” (Di sabato 11 giugno 2022) Si dice che una tira l’altra, ma per le ciliegie italiane non è più così. Non in Puglia, primo produttore nazionale con il 35 per cento sul totale, dove gli agricoltori trovano chiusi i battenti dei magazzini e non possono vendere le ciliegie raccolte. E’ quanto accaduto a Conversano, nel barese, l’area dalla quale proviene la maggior parte del raccolto regionale. “I magazzini chiudono i cancelli e non ritirano le ciliegie Ferrovia, la più pregiata e dal calibro consistente, con i prezzi che crollano a 1/1,20 euro al chilogrammo, al pari di un caffè al bar, mentre i costi per produrle sono quasi raddoppiati con le difficoltà a reperire la manodopera per le operazioni di raccolta”, denuncia la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Si dice che una tira l’altra, ma per leitaliane non è più così. Non in, primo produttore nazionale con il 35 per cento sul totale, dove glitrovano chiusi i battenti dei magazzini e non possono vendere leraccolte. E’accaduto a Conversano, nel barese, l’area dalla quale proviene la maggior parte delregionale. “I magazzini chiudono i cancelli e non ritirano leFerrovia, la più pregiata e dal calibro consistente, con i prezzi che crollano a 1/1,20algrammo, al pari di unal bar, mentre i costi per produrle sono quasi raddoppiati con le difficoltà a reperire la manodopera per le operazioni di raccolta”, denuncia la ...

Pubblicità

schiva_questa : @SimoneBonzanini Madonna, ma un chilo de ciliegie so’ pure poche - schiva_questa : Sì, vabbè, c’era un chilo di ciliegie. Ma stamo messi male lo stesso - Suomitaly : #Ciliegie, prezzo decuplicato: a #Milano vendute a 18 euro al chilo - immediatonet : ?? Ciliegie “Ferrovia”: i prezzi crollano a circa 1,20 euro al chilo, al pari di un caffè al bar. Raddoppiati i cost… - PRefrattaria : E niente, quest'anno le ciliegie a 7 euro al chilo non sono per me... Spiace. -