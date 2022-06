Ultime Notizie – Dal weekend torna l’anticiclone africano, farà sempre più caldo (Di sabato 11 giugno 2022) torna Scipione, preoccupazione per una nuova intensa ondata di calore, la terza dal 10 maggio in poi, e non siamo ancora in Estate. Il picco del caldo sarà raggiunto lentamente, ad iniziare da metà della prossima settimana; in una prima fase Scipione punterà infatti la Spagna dove porterà immediatamente il suo carico di aria rovente: previsti 40-43°C all’ombra. Sull’Italia troveremo quindi condizioni gradevoli in questo weekend, non ancora molto calde ma soleggiate, dopo il tempo autunnale e ‘freddo’ delle Ultime 48 ore. Soffierà ancora un po’ di Maestrale sulle regioni meridionali dove le temperature resteranno localmente sotto la media del periodo. In questi ultimi 2 giorni si sono registrati fenomeni molto intensi, quali tornado, temporali con grandine e piogge persistenti. Il calo delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 11 giugno 2022)Scipione, preoccupazione per una nuova intensa ondata di calore, la terza dal 10 maggio in poi, e non siamo ancora in Estate. Il picco delsarà raggiunto lentamente, ad iniziare da metà della prossima settimana; in una prima fase Scipione punterà infatti la Spagna dove porterà immediatamente il suo carico di aria rovente: previsti 40-43°C all’ombra. Sull’Italia troveremo quindi condizioni gradevoli in questo, non ancora molto calde ma soleggiate, dopo il tempo autunnale e ‘freddo’ delle48 ore. Soffierà ancora un po’ di Maestrale sulle regioni meridionali dove le temperature resteranno localmente sotto la media del periodo. In questi ultimi 2 giorni si sono registrati fenomeni molto intensi, qualido, temporali con grandine e piogge persistenti. Il calo delle ...

