Ucraina, Calenda: Salvini persona pericolosa per sicurezza nazionale (Di sabato 11 giugno 2022) "Mi sembra chiaro che Salvini è legato alla Russia in modo indissolubile e poco trasparente. Gli alleati politici e i rappresentanti della Lega al Governo dovrebbero acquisire la consapevolezza che è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) "Mi sembra chiaro cheè legato alla Russia in modo indissolubile e poco trasparente. Gli alleati politici e i rappresentanti della Lega al Governo dovrebbero acquisire la consapevolezza che è ...

Pubblicità

EnormousPao : Calenda a Salvini: 'Ucraina è una cosa seria per adulti, tu sei un bambino. Hai rotto, trova un altro hobby' - Luxgraph : Regionali in Lombardia, Carlo Calenda: Letizia Moratti un’ottima candidata alla presidenza #corriere #news #2022… - frabarraco : RT @lupovittorio42: Sulla guerra Russia Ucraina si sentono tante stronzate, quella di Calenda le batte tutte: SE NON FERMIAMO PUTIN INVADER… - guerraucrainait : Ucraina, Calenda: 'Se non conteniamo Putin in Ucraina la prossima volta lo faremo in un Paese ...… - valtaro : #Ucraina, Calenda: 'Se non conteniamo Putin in Ucraina la prossima volta lo faremo in un Paese ...… -