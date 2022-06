Superbike, Misano: Bautista incanta in Superpole (Di sabato 11 giugno 2022) La Superbike illumina Misano assieme al sole del sabato, per una Superpole rosso Ducati. Alvaro Bautista sfascia il record del circuito e si aggiudica la partenza al palo per gara 1. Da quello che abbiamo visto sul campo, lo spagnolo appare il favorito per la vittoria della prima manche del weekend. Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea inseguono, anche se a breve distanza. Un po’ lontanucci i piloti italiani. Superbike emiliana e romagnola: le prove libere del round di Misano Superbike, Misano: cosa accade in Superpole? In 15 minuti c’è poco spazio per le tattiche, ma i piloti riescono comunque a consumare due gomme nuove. Nel primo run Bautista segna il primo colpo ma viene scavalcato da Razgatlioglu. A 8 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 giugno 2022) Lailluminaassieme al sole del sabato, per unarosso Ducati. Alvarosfascia il record del circuito e si aggiudica la partenza al palo per gara 1. Da quello che abbiamo visto sul campo, lo spagnolo appare il favorito per la vittoria della prima manche del weekend. Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea inseguono, anche se a breve distanza. Un po’ lontanucci i piloti italiani.emiliana e romagnola: le prove libere del round di: cosa accade in? In 15 minuti c’è poco spazio per le tattiche, ma i piloti riescono comunque a consumare due gomme nuove. Nel primo runsegna il primo colpo ma viene scavalcato da Razgatlioglu. A 8 ...

