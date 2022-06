Inghilterra-Italia, E.T. o Una folle passione? La tv dell’11 giugno (Di sabato 11 giugno 2022) Per la prima serata in tv, sabato 11 giugno su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Inghilterra e Italia. Potrebbe essere etichettata come la rivincita della finale dell’Europeo del luglio 2021. E’ il terzo impegno per le qualificazioni della Nations League. La partita, che si disputerà al Wembley Stadium di Londra, verrà giocata a porte chiuse proprio per le sanzioni decise dall’Uefa a carico della Federazione inglese dopo la finale vinta dagli Azzurri. Telecronaca di Alberto Rimedio Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Nell’ombra del killer”; su Rete4 alle 21.20 “Innamorato pazzo”; su Canale5 alle 21.45 “Una folle passione”; su ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 giugno 2022) Per la prima serata in tv, sabato 11su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra. Potrebbe essere etichettata come la rivincita della finale dell’Europeo del luglio 2021. E’ il terzo impegno per le qualificazioni della Nations League. La partita, che si disputerà al Wembley Stadium di Londra, verrà giocata a porte chiuse proprio per le sanzioni decise dall’Uefa a carico della Federazione inglese dopo la finale vinta dagli Azzurri. Telecronaca di Alberto Rimedio Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Sapiens – Un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi. Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Nell’ombra del killer”; su Rete4 alle 21.20 “Innamorato pazzo”; su Canale5 alle 21.45 “Una”; su ...

