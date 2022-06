Inghilterra-Italia di Nations League, gli azzurri di Mancini pareggiano e restano primi nel girone (Di sabato 11 giugno 2022) Il miglior primo tempo dell'anno solare 2022 dell'Italia non basta per venire a capo dell'Inghilterra nella “rivincita” della finale di Wembley. Il c.t Roberto Mancini presenta una Nazionale dal volto inedito: un 4-3-2-1 colmo di novità. Dall'esordio del neoacquisto della Juventus Gatti, al centrocampo foltissimo con Locatelli, Tonali, Frattesi supportati dalle due mezze punte Pellegrini e Pessina. Davanti spazio invece a Scamacca. Dall'altra parte la formazione di Southgate schiera invece diverse prime linee, tra le quali vecchie conoscenze della Serie A come Tomori e Abraham. La prima occasione del match è griffata proprio dai due centrocampisti romani e, chissà, prossimi compagni di squadra: Pellegrini imbuca una palla geniale per l'inserimento di Frattesi che chiude troppo il suo diagonale sprecando il possibile 1-0. Donnarumma ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Il miglior primo tempo dell'anno solare 2022 dell'non basta per venire a capo dell'nella “rivincita” della finale di Wembley. Il c.t Robertopresenta una Nazionale dal volto inedito: un 4-3-2-1 colmo di novità. Dall'esordio del neoacquisto della Juventus Gatti, al centrocampo foltissimo con Locatelli, Tonali, Frattesi supportati dalle due mezze punte Pellegrini e Pessina. Davanti spazio invece a Scamacca. Dall'altra parte la formazione di Southgate schiera invece diverse prime linee, tra le quali vecchie conoscenze della Serie A come Tomori e Abraham. La prima occasione del match è griffata proprio dai due centrocampisti romani e, chissà, prossimi compagni di squadra: Pellegrini imbuca una palla geniale per l'inserimento di Frattesi che chiude troppo il suo diagonale sprecando il possibile 1-0. Donnarumma ...

Pubblicità

Azzurri : ?????????????? ???????????? ?????????????? #Inghilterra ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Molineux Stadium - #Wolverhampton ?? In dir… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Domani a Wolverhampton l'Italia ritroverà l'#Inghilterra ??? #Mancini: “Sarà dura, ma questa non… - GoalItalia : Southgate con gli 'italiani' Tomori e Abraham ?? Prima da titolare per Gatti in difesa ? Le formazioni ufficiali d… - tempoweb : Inghilterra-Italia di Nations League, gli azzurri di Mancini pareggiano e restano primi nel girone… - FrancoScarsell2 : Porte chiuse e reti bianche.Nella terza giornata di Nations League,l'Italia pareggia 0-0 contro l'Inghilterra e man… -